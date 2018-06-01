AIT40年 梅健華「期待美台未來發展」

2018年06月01日 04:11 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

美國在台協會（AIT）昨在二二八國家紀念館舉辦「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展」。處長梅健華致詞表示，40年前沒人能預料美台關係能如此蓬勃發展，現在美台之間合作比以往都多，我們也對未來發展有更多期待。

梅健華說，1979年美國國會通過《台灣關係法》，成立美國在台協會，明年也就是AIT成立40周年；再過幾天，即將在內湖舉辦新館的落成典禮。

梅健華指出，展覽中陳列各種文件和文物，搜集數百張照片和面談影片，甚至運用擴增實境和虛擬實境功能，向大家介紹過去40年來AIT在台美關係發展中，扮演什麼樣的角色。此外，這次展覽地點，還是美國新聞處舊址，相當有意義。

「我常常引用數字來介紹美台關係，如貿易總額、旅客人數等，展覽將介紹我們如何達成這些里程碑，及我們跟台灣夥伴之間的緊密合作。」梅健華強調，從展覽中可看到我們如何一起努力，為美台關係奠定穩固基礎，及美台之間持續合作的願景。

副總統陳建仁致詞表示，台美關係長久以來奠定在自由、民主、人權之上，感謝美國始終與台灣並肩同在，攜手促進印太地區和平與繁榮。去年「全球入境計劃」正式啟用，今年3月通過《台灣旅行法》，所有這些發展證明台美關係持續穩定提升。雖然今年台灣無法參加世衛大會，但美國政府挺身明確為我發聲，令人感動。

(中國時報)