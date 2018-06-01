被爆大啖魚翅 吳音寧澄清一口都沒吃

2018年06月01日 04:11 中國時報 周毓翔 、 林縉明 、 陳燕珩 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

面對香蕉、鳳梨價格崩盤，1公斤香蕉只賣1塊錢，創20年新低，國民黨立委昨舉行記者會，痛批政府反應「超芭樂」。立院黨團書記長李彥秀說，民進黨成立的台農發公司，號稱要建立更好產銷管道，結果自己種蕉用自己產銷管道，與農民爭利，造成農民血本無歸，這難道就是民進黨照顧農民的政策？

李彥秀指出，台農發專案報告提到，將與盤商合作協助產銷運往大陸，顯示民進黨政府的台農發公司也不願放棄大陸市場，但民進黨沒辦法恢復過去馬政府時期大量契作產銷的榮景，因為民進黨的政治主張，讓農民成為重災戶。

針對果賤傷農，農委會啟動5大措施處理香蕉問題，透過擴大超市量販店行銷、採購加工、格外品去化、展售促銷、輔導外銷，以穩定香蕉產銷，預估可調節7460公噸香蕉，穩定產銷。

農委會副主委陳吉仲表示，已督導台農發開拓新興市場，自6月8日起每周外銷12噸香蕉至中東市場，預估120公噸，產地採購每公斤至少12元。農委會說，農產品平均有4成用於加工、6成消費，再處理5至7千噸香蕉價格就可穩定下來，已透過大通路商促銷4千噸香蕉，也要求各加工廠增加處理能量。另外則由政府收購品質尚可、賣相不佳的香蕉，而把品相佳的香蕉留在市場上，這也有助於蕉價恢復穩定。

在蕉價受外界關注之際，國民黨台北市議員參選人游淑慧昨爆料，北農總經理吳音寧5月11日到高雄視察卻大啖魚翅，吳音寧昨在議會備詢強調，當天到餐廳前不知菜色，看到魚翅上桌後，基於個人理念「一口都沒吃」。

游淑慧質疑，吳音寧人到高雄，應關注農產品價格失衡，特別是蕉價暴跌，10公斤換1顆茶葉蛋。台北市長柯文哲對此緩頰說，人家請客很麻煩，無法審核別人的菜單。柯還笑說，自己常常吃完都不知那是魚翅。

(中國時報)