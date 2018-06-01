台生搶進陸校 河南東北也夯

2018年06月01日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台灣學生陸校熱！除北上廣頂尖陸校外，本報發現，地理位置相對不優、但降低門檻招台生的頂尖陸校，今年也很受歡迎，例如以均標招生的河南鄭州大學今年台生名額是20人，面試卻來了148人，最後超額錄取88人；以均標招生的遼寧東北財經大學，今年有49位台生取得面試資格，包括1名建中學生；用前標招台生的湖南中南大學，近日則宣布錄取了58人。

日前一張「台生一早在廣東中山大學大排長龍面試」的照片引發台灣民眾議論，另像廈門大學、武漢大學等今年也很受台生歡迎。近日陸媒報導，廈大今年報名台生暴增4倍，有200多人申請，最後128人取得面試資格，且雖然廈大門檻是前標，但參加面試的台生多是頂標，成績最高達72級分。

大排長龍面試掀話題

廣東中山大學、廈門大學、武漢大學都是大陸985工程，且都僅用前標招台生；而今年更大亮點是大陸對台招生降到均標，包括不少211工程大學，如鄭州大學、上海東華大學、中央財經大學、福州大學、中國政法大學等。

鄭州大學去年擠進雙一流大學，今年首次對台招生，原招生簡章只錄取20人，但5月26日至28日面試，動用10多位專家評委，分現場和遠程面試兩個考場，最終錄取88人。校方雖未公布台生平均成績，但表示來面試的台生學測成績較好，綜合素質較高，赴大陸大學讀書意願強烈。

另一所在大陸紡織類科系數一數二的211陸校上海東華大學，日前公布6月中旬的台生面試名單，108人要搶15個名額，且還要通過英、數兩科筆試以及綜合面試。

前均標招生遍地開花

遼寧省大連市的東北財經大學，雖沒評上985或211，但也是口碑相當好的老牌財經名校，今年該校用均標招收台生，結果有49位台灣學生拿到面試資格，其中只有6人來自大陸台商子女學校，其他近9成學子都來自台灣各高中，甚至還有1名建中學生。

河南、東北陸校告捷，湖南的陸校也是「遍地開花」。中南大學之前並未以學測免試招收台生，今年採前標招收台生，最後一舉錄取58人，其中有27人進中南大學最有名的湘雅醫學院口腔醫學或臨床醫學5年制。

(中國時報)