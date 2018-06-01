學生反漲闖教部 警上束帶壓制

反教育商品化聯盟昨日至教育部抗議多所學校調漲學雜費，抗議成員不滿教育部人員答覆而強闖教育部，隨即遭到警方壓制並綑綁束帶。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導
107學年申請調漲學雜費大學

各大學申請107學年調漲學雜費昨截止，教育部統計，16校提出要漲2.5％到3.75％，學生每學期增加負擔750元到2000元。不過反教育商品化聯盟昨動員10多位大學生衝進教育部抗議，但被警方壓制、並綁上束帶，待學生冷靜後才放人。

對於學生闖入教育部，教育部高教司副司長朱俊彰表示，不會追究學生責任、也不會提告。今年有16所大學申請調漲學雜費，包括公立大學1校、私立大學5校、公立技專2校及私立技專8校，漲幅2.5％到3.75％間，教部之後進行審議，6月底公布結果。

昨天是各大學向教部送審調漲學雜費的最後一天，10多個大學生聚集在教育部前抗議，他們拿著牌子，高喊「別說成本漲很大，我的學費會爆炸」、「凍漲3年，調降學費」口號表達立場。

反教育商品化聯盟成員、陽明大學學生朱智德說，今年有16所大學要調漲學雜費，預估10萬學生受到影響，私校學生1年（2學期）可能要多付3600元。政府放任各大學調漲學雜費，青年所背負的求學負擔將增加。

世新大學社發所學生張志瑋說，他現在每學期要繳4.7萬元學雜費，調漲2.5％後，近5萬元。他除了讀書外，未來還要花更多時間打工，才有辦法付學雜費。

這些學生在教育部門口抗議時，要求官員簽署「凍漲學雜費」承諾書，但官員拒絕，突然有幾人就衝進教部中庭，並往門口推進，企圖闖進大廳。不過教育部警衛將門關起來，原部署的警力立即動作，將學生阻擋於門外。

學生在玻璃門外高喊「我們是大學生，為何不能進教育部」、「減輕青年負擔，一所都不能漲」的口號，並不斷推門要闖進大廳，但警方人多具有優勢，將學生強行拖走、並綁上束帶，待學生冷靜後，才讓他們離開。

中興大學今年要漲3％，校方說，已14年沒有調整學費，增加的學費收入，會「取之學生、用於學生」。實踐大學要漲2.5％，主秘胡寶麟表示，會用於提升教職員待遇、照顧弱勢生及改善軟硬體設備等。

(中國時報)

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