潘文忠2月27曾想給管校長聘書

2018年06月01日 04:11 中國時報 周毓翔 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

針對拔管案，國民黨立委柯志恩昨透露，前教育部長潘文忠曾經想乾脆給管中閔發台大校長聘書，也有兩次機會給整起事件設好停損點，但是背後有股「勢力」壓著他，她認為這股勢力就是包含政大公行系助理教授莊國榮在內的獨派勢力。

柯志恩表示，整個過程，教部並非沒有順勢而為、終結鬧劇下台階的機會，例如台大回文告知教育部「遴選過程沒有疑義」、遴選委員會重新確認當選資格、兩次台大校務會議召開籲教部「依法聘任」等。

柯志恩指出，潘文忠自己也有兩次設停損的機會。今年1月民進黨與時代力量都提案要教育部釐清台大遴選爭議前不得聘任管中閔，兩黨撤案後，教育部再發「八道金牌」要台大說明，台大不退讓，教部也找不出問題，潘文忠在2月27日曾決定聘任管中閔。

但潘文忠仍然無法順利聘任，柯志恩表示，就是因為有號稱教育部「國師」的莊國榮等獨派勢力在壓著他；緊接著潘文忠又出現第二次契機，就是交由台大臨時校務會議做最終決定，潘打算在臨時校務會議後就讓事情結束。臨時校務會議卻擱置卡管相關提案，但背後勢力仍不放棄，才有跨部會「拔管會議」。

教育部長吳茂昆被爆違法赴大陸參加會議而閃辭，日前法務部表示「違法與否需由科技部認定」，科技部部長陳良基昨日表示，目前查證到吳茂昆有提出赴陸申請，政院回函同意吳茂昆可以參加蘇州的國際科學理事會，其餘行程有無違法待查證。

(中國時報)