地震基金內訌 爆顧立雄喬事

2018年06月01日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

立法院財委會上，昨上演一場世紀大爆料！財團法人住宅地震保險基金董事長、也是現任民進黨團選對會召集人陳明文哥哥陳明仁，與時代力量立委黃國昌在財委會上「唱雙簧」，一問一答間，指控金管會主委顧立雄介入關說地震基金再保費率個案。對此，顧反爆料是地震基金內部董總不合，並怒回「無法接受對他人格上的質疑，他沒有關說」。

財委會世紀大爆料

顧立雄隨後更接受媒體採訪做出三點聲明，一、有關地震基金的再保險費率爭議，是內部「董總意見不一」，且陳明仁一直要金管會換掉總經理侯自維，金管會才介入了解。二、他從未要求地震基金「不能求償」；三、金管會日前金檢地震基金，發現該基金有「業務推廣費用」缺失，將會請地震基金說明。

立委黃國昌昨在財委會質詢時表示，他接獲爆料，地震基金的國際再保費用居高不下，要求董事長說明。地震基金董事長陳明仁則在答詢時主動爆料，稱與怡安的再保契約中載明，對方同意降5％保費，但近期安排新保約，只降了0.3%，依約應求償，但「金管會要我們不要求償」。

陳明仁指出，4月24日金管會召開協調會議，但顧立雄會中一度要求所有人離場，接著在兩人一對一情況下說了3件事情：「一是不得求償，二是總經理要留任，三是要我自己小心有關業務費用，可能會丟掉工作」。

黃國昌更拿出書面資料，直指顧立雄曾是怡安的訴訟代理人，質疑有利害關係，顧立雄先是怒道「質疑我的人格我就是無法接受」，再連說3次「我承認我（利益衝突）查得不夠徹底」。

會後顧立雄解釋，怡安在萬國法律事務所的承辦律師另有其人，他只是中間幫忙訴訟，但後來已解除委任，判決書也沒有他的名字。至於開協調會，是基於了解董總雙方爭執所在。整個過程中，「想像不出來有去偏袒哪一方的道理」。

顧怒回「無法接受」

對意外上演地震基金內訌並扯出顧立雄介入戲碼，陳明仁會後堅持不知道會有立委質詢此事，否則怎麼會想在財委會上講，立委王榮璋只說：「識者不能瞞 ，瞞者瞞不識（台語）」，更說「黃國昌難道是夜觀星象得到消息嗎」，陳明仁沒有繼續回應。

(中國時報)