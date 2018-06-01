超級大金庫 地震基金財力雄厚

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中國時報
／台北報導

財團法人住宅地震保險基金董事長陳明仁爆料，金管會主委顧立雄為國際保險經紀公司怡安「私下喬事」，卻反扯出遭保險局調查確認「業務費用有問題」。據地震基金官網顯示，至2017年底，本基金可運用資金餘額達新台幣289.89億元，顯然也是個超級大金庫。

住宅地震保險基金於2002年成立，是政府在九二一地震後，參考日本推動的政策性住宅地震保險制度，無論住宅新舊，每年保費都是1,350元，最高理賠總額170萬元。根據保險局提供數據，至今年4月底止，全國投保率34.11%，有效保單件數293萬4,649件，今年1至4月簽單保費收入約12.7億元，去年度簽單保費收入約為38億元，住宅地震險全國累積責任額為4.9兆元。

官網顯示，截至2017年底，該基金可運用資金餘額達新台幣289.89億元，其中銀行存款37.64億元佔13%，政府債券76.47億元佔26.4%，金融債券115.97億元佔39.99%，公司債59.77億元佔20.61%，證券(ETF)0.04億元佔0.01%。

據了解，地震基金董事長陳明仁是立委陳明文的哥哥，在2014年4月任董事長後，一做就是4年，現任總經理侯自維也是他推薦，不過上任沒幾個月，兩人就爆出內鬨。

不過，陳明仁的爆料，讓金管會主委顧立雄被將了一軍，昨天金管會也不甘示弱反擊，指基金「業務費用有問題」。金管會保險局表示，地震基金2017決算書，業務費用項目高達5,477萬元，但在最近一次例行性查核中，發現地震基金業務費用支出不清楚。看來這場世紀大爆料戲碼，也讓地震基金的雄厚財力，受到矚目。

(中國時報)

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