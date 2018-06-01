爭經營權 永大市場派端牛肉

2018年06月01日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

永大經營權之爭白熱化，市場派昨表示，永大中國業務疲軟和管理不善是不爭的事實，也傷及所有股東權益，必須有經驗且前瞻的經營團隊才能改善現狀。市場派進入董事會，將改變公司舊有思維及公司經營方式，以永大(中國)一年後營收扭轉呈正成長，3年後大陸營收恢復到2014年180億元以上水準為目標。

代表市場派的永大前總經理許作名對大陸市場十分看好。他指出，大陸未來2、3年GDP成長可望維持6％左右，貨幣不會太緊縮，城市化率約60％，未來還有廣大發展空間，加上土地在政府手上不會突然大規模釋出，衝擊房市及相關產業，預期當地電梯市場發展可期。

市場人士表示，市場派許作名過去在大陸經營15年，為搶占先機，採取的經營策略為：「攻市占、穩呆帳、增盈餘」。但永大董事長許作立並不認同，2015年後為求提升應收帳款品質而犧牲市占率，致許作名暨原經營團隊的相繼求去，永大（中國）2年來已經流失1370名員工，約占永大（中國）員工總數1/3。

許作名幕僚指出，商業的本質是冒險，呆帳風險只是其中一項，只要風險能控制在合理範圍內，經營者就該去搶攻市場，提高市占率。市占率提升，便可以創造經濟規模效益，降低固定費用的分攤率、提高採購的議價能力，這些都是降低產品成本的利器，而成本降低可提高產品競爭力，也能提高利潤率，並可提高產品知名度，讓公司保有更多優質客戶。

許作名認為，近年來，各大電梯廠商都在提高保修市場的業務，因為保修市場的利潤高，有助公司利潤提升。但要在保修市場站穩腳步，就須先鞏固原有電梯的市占率，這是相輔相成的。

對於公司派與市場派互槓。市場人士指出，前總經理許作名與擔任董事長的堂哥許作立經營哲學雖有分歧，但沒到撕破臉地步，雙方爭執點還是在於永大（中國）這2年的經營階層執行上嚴重偏差，導致永大這2年營運下滑，加上團隊裡有些人做怪，導致堂兄弟內訌加深。

(中國時報)