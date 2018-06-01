中信向愛致敬 送藝文進偏鄉

中國信託品牌形象廣告「向愛致敬」，引起網友瘋傳。（中國信託金控提供）

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中國時報
／台北報導

2018年中國信託品牌形象廣告「向愛致敬」效應發燒，由「Home Run Taiwan」粉絲團發起的「翻轉偏鄉‧陪孩子藝起長大」網路集氣活動昨日公布獲選名單，包含南投縣坪頂國小、澎湖縣將軍國小等10所偏遠小學獲選，將邀請「FOCA 福爾摩沙馬戲團」及「阮劇團」前進校園舉辦藝術演出，陪伴孩子們成長。

中國信託品牌形象廣告「向愛致敬」上月底於YouTube及Facebook「Home Run Taiwan」粉絲團上映後，引起網友瘋傳，統計至5月30日止，短短1個月觀看次數已超過377萬人次、10萬人次按讚、留言及分享。

延續「愛讓我們家在一起」概念，「向愛致敬」將愛擴大延伸，自中國信託慈善基金會「臺灣夢」計畫發掘真實個案，透過金馬導演楊雅喆近半年記錄，故事聚焦在臺南市後壁區新東國小扯鈴隊，敘述扯鈴隊孩子們對王士豪老師的回憶與自我成長，藉此向這些用愛影響愛、啟動愛的循環之偏鄉老師及志工致敬。

上月舉辦的「向愛致敬」座談會，邀請長期實踐偏鄉翻轉理念的國立臺灣大學電機系教授葉丙成、國立成功大學資工系教授蘇文鈺及中國信託慈善基金會「臺灣夢」計畫仕安基地老師黃雅聖到場，與超過300位關心偏鄉翻轉議題的民眾分享見解，讓愛影響愛。

當天到場參加「向愛致敬」座談會、致力推動翻轉教育S4A社群發起人、臺北市松山高級工農職業學校老師蘇恆誠提及「向愛致敬」影片拍攝角度特別，是難得取材切點，他認為士豪老師的燃燒貢獻，會是孩子一輩子的糧食。

文化部第二屆公共藝術獎、第一屆空間母語建築獎金獎，積極推動社區營造水牛設計部落創始人呂耀中表示，偏鄉社區人口老化、父母外出工作、隔代教養、城鄉差距等問題，雖面對流言蜚語，仍有繼續下去的勇氣，他特別感謝「向愛致敬」拍攝團隊以不同視角，帶領社會大眾體驗最無私的愛，鼓勵大家一起宣傳這份感動。

(中國時報)

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