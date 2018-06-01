讀《惡女》勵志 連8年賣房飆千萬

樂觀的信義房屋天母蘭雅店專案執行經理徐昭卿。（信義房屋提供）

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中國時報
／台北報導

年幼到初入社會際遇如同八點檔坎坷，但樂觀的信義房屋天母蘭雅店專案執行經理徐昭卿深信天道酬勤，自我勉勵，終於一步步走向成功，這8年來，不僅年年締造千萬績效，還榮獲金仲獎，面對挫折，花半天閱讀日本勵志漫畫《惡女》、電影等便可有效充電，再出發！

「《惡女》是一本描寫小資女在職場奮鬥的漫畫，好好啃書後，很療癒也很勵志！」徐昭卿不諱言，幼年至剛步入社會時的經歷很「八點檔」，但她選擇正向面對，每遇工作瓶頸，便以這些漫畫、書籍、電影增加正能量。

出生於桃園的徐昭卿，小時因父親經商失敗欠下大筆債務，日常開銷多半由母親做女工微薄薪資支付，生活過得很困苦，讓幼小的她立下心願，長大後一定要讓家裡衣食無憂，並成為有能力分享、給予的人。

不料，初入職場從事文化產業工作，遇人不淑，情感與錢財遭欺騙但情感受挫，並沒有打倒她，反而成為動能。在朋友鼓勵下投入房仲，進入信義房屋。回憶當時，徐昭卿說，許多人認為房仲進入門檻低，其實不然，要做得好須具備厚實的專業。

對於近8年，年年締造好業績，除努力提升專業度外，她說，「我跟別人最大不同是超愛這份工作，不知什麼叫摸魚，與客戶接觸，帶看房屋，都成了生活樂趣。」

深耕外籍人士頗多的天母成屋市場15年，最令她印象深刻的是，幫助了一位挪威籍單親媽媽在台購屋，那時台灣與挪威並無平等互惠條約，所有代書與地政處都表明她無法在台購屋，「也許天性樂觀、從不放棄的個性，聽到這案子，我決定努力促成。」

徐昭卿說，台灣懂得挪威文的不多，為此她幫那位單親媽媽寫好文件，送交內政部、外交部，並協調駐挪威台北代表處幫忙翻譯文件及溝通，歷經數月奔波後，終於取得兩國回覆許可，讓她順利在台完成購屋夢想，看到客戶喜極而泣的眼淚，一切都值得了！更深信只要敢行動，一切都有可能。

(中國時報)

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