董雲裳恐遭撤 博明可望接手

2018年06月01日 04:11 中國時報 江靜玲 ／華盛頓5月30日電 ／華盛頓5月30日電

博明（摘自Twitter）

距離美朝新加坡峰會僅兩周，美國國務院亞太資深官員尚未完全到位，美國媒體報導，國務卿蓬佩奧可能撤回代理亞太助卿董雲裳出任亞太助卿的提名，由親台的白宮國安會亞洲事務資深主任博明接替。

美國廣播公司新聞網（ABC News）5月30日引述3名消息人士說法指出，蓬佩奧在他第一波的主要人事變更中，會撤回董雲裳亞太助卿的提名，人選則為白宮國安會亞洲事務資深主任博明或是太平洋艦隊司令史威夫特。

協商及美朝對話均被隔絕

ABC新聞網稱，川普政府可能安排董雲裳出任亞太地區大使職務，地點可能是新加坡。此前，曾有訊息指出，俄語流利的董雲裳可能出使中亞國家。

ABC新聞網指出，董雲裳出身職業外交官，儘管目前擔任代理亞太助卿，在川普總統和北韓領袖金正恩峰會協商安排，以及美朝官員對話中，卻均遭冷落，未陪同蓬佩奧赴北韓，5月30日也未與蓬佩奧一同赴紐約會晤到訪的北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲。報導中引述美國前官員的話說，董雲裳完全被「隔絕」。

美國共和黨參議員魯比歐在聽證會上曾因董雲裳說出美國不承認台灣是個獨立國家而大發雷霆。聲稱他會竭盡所能阻止董雲裳出任亞太助卿，因為這個職務需要了解如何平衡美陸關係，支持台灣和人權。

挺台人士認董對陸太軟弱

國務院亞太助卿懸缺多時，白宮到去年12月才在前國務卿提勒森力薦下，提名自前亞太助卿羅素離職後一直擔任代理助卿的董雲裳出任亞太助理國務卿職務。參議院外委會並今年2月舉行董雲裳任命聽證會，但迄今未通過對其任命。

一般認為，董雲裳除了是由提勒森影響而缺乏強力支持外，川普政府和國會一幫挺台人士認為董雲裳對大陸態度太軟弱，誓言阻止她出任亞太助卿更是主要原因。

(中國時報)