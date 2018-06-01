612川金會 白宮有延期備案

北韓勞動黨副委員長兼統戰部長金英哲（右二）5月30日抵達紐約後，美國國務卿蓬佩奧（左一）先行與他共進晚餐，有說有笑。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
籌備川金會美朝會面地點和議題

美國總統川普昨天表示，國務卿蓬佩奧和北韓勞動黨副委員長金英哲在紐約的談判非常正面，他期待星期五和金英哲見面並了解由他帶來的金正恩親筆信的內容。

川普再度重申，希望川金會在6月12日如期舉行。白宮發言人桑德斯也表示，川金會能按計畫在6月12日登場，但美國也準備了延後一個月舉行的備案。

川普表示，希望（蓬金）會談有意義，但不意味著一場會談就能解決所有事情，或許會有第二、第三次協商，也可能不會有。「但是我可以告訴你，參與會談的人很有經驗」、「我期待看看（金正恩）信中的內容」。

蓬佩奧和金英哲昨天進一步就北韓棄核路線圖展開正式談判。在前一天晚上，蓬佩奧為表達他在平壤時金英哲對他的接待，特別設宴款待。席間雙方氣氛融洽，很難想像金英哲在此之前是被美國制裁的「敵人」。蓬佩奧將於美國時間5月31日下午在紐約召開記者會，說明雙方的談判成果。

針對美朝峰會，白宮發言人桑德斯稍早在例行簡報會上表示，美朝在板門店的會談非常正面。而由白宮副幕僚長哈金率領的美方先遣隊也與北韓國務委員會部長金昌善進行了密集的協商。

桑德斯表示，美方很感謝新加坡同意主辦此次峰會，川普總統也「非常感謝李顯龍總理」。

桑德斯稱：「我們會持續力爭在6月12日舉行（川金會），如果不成，已經準備好順延一個月的備案。」

(中國時報)

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