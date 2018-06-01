納瓦洛再槓財長 華府轉風向

2018年06月01日 04:11 中國時報 孫昌國 ／綜合報導 ／綜合報導

美國白宮貿易顧問納瓦洛再度因對陸貿易問題槓上財政部長穆努欽，批評他宣稱美陸貿易戰停火是「令人遺憾的表態」，他並稱北京必須承認和美國有爭議需要解決。對於大陸可能對美國農產品報復，他回應，「美國已經為所有事情做好了準備！」

納瓦洛強調，「我們和中國有貿易糾紛，就是那麼簡單！」他並且表示，美國和鄰國達成的北美貿易協定（NAFTA）和讓大陸進世界貿易組織導致美國老早就輸掉了貿易戰。美國媒體稍早曾報導，納瓦洛在北京談判時曾經當著陸方談判人員的面和穆努欽發生公開口角。以致後來大陸副總理劉鶴到華盛頓繼續談判時，被排除在談判名單外。納瓦洛這次高調就中美貿易戰表態，也顯示了華府風向的轉變。

美國商務部長羅斯預訂將月6月2日抵達北京，原本預定在雙方不打貿易戰和不提高關稅的前提下，就大陸對美增加進口和智慧財產權保護等議題進行細節談判。不料日前白宮單方面宣布，將月6月15號針對大陸價值500億美元的科技產品，增加25％的關稅，消息傳來造成全球股市巨幅震盪。

大陸副總理劉鶴本月訪美後公開表示，陸美雙方已達共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅；美財政部長穆努欽也證實，美國暫時不對大陸產品加徵關稅。

白宮發言人桑德斯5月30日也改口，稱財政部長穆努欽沒說對大陸產品徵懲罰性關稅會無限期暫停，且總統會做最終決定。桑德斯表示，川普與習近平有良好關係，但川普關切他是否能阻止北京「幾十年來從事的不公平貿易舉措，阻止中方竊取智慧財產權；川普也不會繼續允許美國勞工被占便宜。」

桑德斯說，華盛頓會與大陸合作，繼續就北韓問題對話，並希望持續這些協商和對話。

(中國時報)