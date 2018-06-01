熱門學區宅 價漲投報高

2018年06月01日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

台中房市景氣回溫，特別是擁有國中小熱門學區宅，漲幅更高，撐盤力道強勁。

104實價登錄網以學校為定址，搜尋周邊0～500公尺、10年內成屋的物件平均行情發現，熱門學區近1年房價漲幅高，若具地段、捷運轉乘、鄰近商圈等特性，投報率更高。

台中市漲幅最多的七期惠文國小、八期萬和國中學區，預售屋平均開價都已突破4字頭，其中，惠文學區預售案平均開價更達5字頭，可見學區對房價的直接影響不容小覷。

同時兼具國小國中的9年一貫雙學區宅，更是家長們必爭之地。首屈一指的惠文國小、惠文高級中學學區，預售平均開價已達56.9萬元。

此區5年內的新成屋，每坪成交單價落在35.2至60.3萬元，產品主力3～4房。

建商推專車接送學童

以誠意行銷備受住戶肯定的雙橡園「V1特區」，主推一日六餐及專車接送住戶學童上、下學等貼心服務。即將於北單元二市政南一路推出新案，同樣訴求飯店式管理，消息一出就已接獲不少詢問電話，預計將再掀起一波搶購潮。

八期重劃區附近南屯國民運動中心已正式開幕，另「文心秀泰廣場」預計6月分開幕、捷運綠線年底試營運，坐擁交通路網、公園綠地、明星學區與大型量販店等多重優越條件，該區域行情本就高，預售屋均價達41.7萬元/坪，學區房價漲幅位居第2高，達6.7%。

為了擠進熱門學區代價不斐，預算有限的購屋者不妨考慮文教氣息濃厚的北區做為首選，預售每坪均價已達35.5萬元，800多萬元即可買到全新2房預售建案、成屋物件3房產品總價落在1500萬元左右。

明星學校周邊 機能佳

擁曉明女中、立人國小、賴厝國小等3大明星學校，未來更可享捷運帶來交通之便利性；走路10分鐘可達各明星學校的聚合發「迎翠」，純3房規畫，戶戶對外開窗，總價928萬元起。

十二期緊鄰逢甲商圈，北側銜接水湳智慧園區，隨著中央公園開放，加上區內上安國小、至善國中熱門學校加持，周邊房市已悄悄成長，每坪成交單價已突破30萬元。

位於逢甲商圈外圍的聚合發「艾麗」，規畫48～55坪，日常採買方便，鎖定預算稍高家庭客。

距各學校開車僅需5分鐘的「精銳FUN未來」，看準父母重視孩子的教育及生活品質，於社區內規畫32%的綠意景觀、親子遊戲區。

以小班制雙語教學闖出名號的仁美國小及附近的四張犁國小，學區內擁崇德、洲際雙商圈，生活機能一應俱全，周邊預售建案已站穩3字頭。

例如社區內獨立會館吸引重視休閒機能的首購首換族群的永福地產「洲際W」產品規畫2～4房，每坪單價26～29萬元。

附近位於崇德五路與河北二街口的坤悅「泰若天成」，產品主鎖定小家庭、換屋等自住市場，規畫49～63坪，3～4房，學區則有文心國小、崇德國中，且附近還包括有華盛頓、美國馬禮遜學校、明道普霖斯頓私小等學校。

住商不動產七期南屯加盟店專案經理蔡鴻霖表示，學區房價各有千秋，惠文學區國小、國中、高中12年直升免接送，招生幾乎年年爆滿，區內物件總價3、4000萬元跑不掉。

八期明星學校以辦學用心、師資優良而竄起，該區物件坪數小總價相對較低，且生活機能樣樣都沒少，因此房價後勢看漲。

(中國時報)