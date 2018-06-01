樂樂書屋 會呼吸的閱讀空間

2018年06月01日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

大熱天，享受坐在榕樹下閱讀、清風徐徐吹來的樂趣，這種畫面在樂樂書屋俯拾皆是。

位於單元一玉成街的樂樂書屋，去年11月開幕後，吸引很多愛書人上門。

其臨路退縮、大量綠化的設計，門口還擺放一隻7米高的貓頭鷹迎賓，加上室內空間達170坪，更讓客人感到寬闊自在。

書屋內有一棵百年老榕樹，貫穿1、2樓空間，迎接天光、接受雨水的洗禮，更讓訪客驚喜。

樂樂書屋當時動用了120噸大吊車，才把重達10噸、直徑3米的老榕樹移居至此。

為了讓榕樹能自在呼吸，在洞的正上方開設了天窗，引進陽光、空氣和雨水。而昆蟲、蝸牛和許多小生物們，也跟著進來，形成巧妙的生態環境。

隨著時間推移，榕樹的枝葉更加茂密了，看書時，會不時聽到蟲鳴鳥叫，遇見果實從樹上掉落。孩子們常會摸摸榕樹的枝幹，在樹下奔跑，其串連了1、2樓的空間，同時也拉起了人與人之間的情感，以及人與自然的美好關係。

樂樂書屋的推手是兩岸三地華人圈有名的設計大師張清平。他讓設計分享的平台概念不再是遙遠的彼岸，他把自己所讀的書、喜歡的設計、想與朋友交流的事物都放在樂樂書屋裡。

樂樂，是書屋、也是文化沙龍，空間裡有一種現代詩人混和著台灣咖啡的味道。自屋頂流瀉而下的天光，不專屬文青，而是一種以自然的詩來寫設計的氛圍。

樂樂書屋執行長張子庭說，樂樂的理念是跨界，跨產業、跨文化、跨思維和跨技術。美學是獨特性、話題性、藝術性和識別性。還有慈善和關懷。她也強調，樂樂的目標是每年捐出一座圖書館，打造一個有溫度的社會。

樂樂書屋帶著書，攜手愛說故事的人，愛跳舞的人，愛彈鋼琴的人，愛手作雞蛋糕師傅，一起用溫暖的方式，前進需要關懷的地方。樂樂書屋是快樂的家、熱鬧的森林，也是一座會呼吸的圖書館。

(中國時報)