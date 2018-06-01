總太攜手歐雅 購屋裝修一條龍

2018年06月01日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

總太地產與歐雅設計聯手打造「總太2020」個案的樣品屋，目前已銷售超過400戶，成績驚人。總太地產董事長翁毓羚表示，消費者購屋後，面臨居家設計及裝潢問題，因此公司特別與歐雅系統家具異業結盟，使其團隊進駐接待中心，當購屋者有任何裝修疑問時，立即獲得解答。

歐雅以系統櫃設計規畫起家，引進多元材質與板材讓系統櫃呈現出不同以往的品味，更在五金研發製造與收納機能方面下足功夫。展示室裡一個個居家櫃體都像變形金剛一樣伸縮自如、功能多元，讓客戶在模擬的空間體驗中，滿是驚喜。

翁毓羚指出，總太地產之所以找歐雅合作，主要是看中歐雅董事長林祐玄本身龜毛又負責任的態度，加上深入了解其團隊實力後，才決定聯手。

總太2020的樣品屋就是委託歐雅設計操刀，由總太翁董親自與設計師溝通，除了強調不偷尺寸不造假外，更堅守總太一貫原則「每間房間、衛浴都要對外開窗」。

此外，還善用系統櫃設計，發揮收納巧思，打造出更好的夢想生活品質。 歐雅系統家具有著極高的配合度及靈活度，同時是LG、Panasonic等知名各大家電大廠經銷商，並代理櫻花、豪山、林內、喜特麗、愛惠浦等多家廚房用具品牌，能優先提供客戶最優惠價格。

總太2020採標配，包括：American standard美標衛浴系統，主臥提供衛浴免治馬桶座、Derek德瑞克衛浴系統、全室德國超耐磨木地板，密碼、卡片、鑰匙等三合一電子門鎖、主浴皆配置暖風機等。

無論是建材、 配備等均屬上選，價格卻是部子段同區最低，因此自公開以來，銷售成績亮眼。

(中國時報)