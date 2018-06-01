久樘瑞璽 綠意森活景觀優

2018年06月01日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

中科路直通水湳智慧城的橋梁工程預計於明年7月完工，未來中科園區與水湳智慧城、經濟連動將更加緊密。

精英開發副總曾錦麟表示，水湳智慧城的文化商業區土地成交行情約每坪184萬元，與七期市政北七路新六土地成交255.7萬元相較較低，但隨著政府建設、民間開發時程推進，該區域房價直逼七期。

而鄰近水湳智慧城的2塊重劃區，分別為西南側的十二期重劃區與東側的單元八期重劃區。其中單元八住一土地價格行情每坪約35～50萬元，住二土地可達到每坪70萬元，相比之下，十二期發展成熟的重劃區是好宅首選。

如久樘開發位在福科二街與青海路口的久樘「瑞璽」個案，正對8300坪西大墩公園，戶戶享有永久棟距。再搭配景觀優勢、設計寬4.5米、深2米的大尺度陽台，住戶可蒔花植草，更是都會中難得的桃花源。

除了綠地景觀視覺享受外，久樘「瑞璽」個案特別在客廳規畫輕食吧台區，讓喜愛在家宴客的新世代主人，可邀請好友相聚小酌，是另一種社交紓壓方式。此外，85坪雙主臥設計也受到重視生活品質的科技主管歡迎。

久樘開發協理張瓊文表示，由於都市中綠地難尋、景觀無價，為珍愛「瑞璽」得天獨厚的基地條件，希望將景觀極大化引入室內。

「瑞璽」戶戶面寬有12～13公尺、270度環景，除了足夠規畫一般住家客廳、餐廳、主臥皆有景外，針對特殊需求客戶，還可量身打造客、餐廳結合成為大尺度交誼會客區，以輕食吧台達到餐飲功能，成為吸引新世代客戶一大特點。

(中國時報)