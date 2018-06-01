藝家人 入住健康養生好宅

位於五期精華區的睦昇營建「藝家人」個案，銷售強強滾，平日案場也很熱鬧。圖／黃繡鳳

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中國時報
文／

房市景氣逐步回溫，優質個案更是熱銷，以位於五期精華區的睦昇營建「藝家人」個案為例，潛銷期預約已破百組，銷售強強滾。

「藝家人」個案基地位於五期大墩二街、大墩東街口，規畫坪數27～54坪，2至4房產品，總戶數店面2戶、住家62戶，單純好住。

其地段優越，擁有大墩商圈成熟生活機能外，更享有七期新市政的繁華、八期的大片綠地、與美術園道的人文氛圍。

而東興、文心、五權西和南屯路，4條重要道路的匯集，更提供絕佳的交通便利性。隨捷運即將全線開通，近綠線G11文心五權西站的「藝家人」個案也看好搶占增值利多。

「藝家人」個案產品規畫也很完善。在建築設計上，利用逐層退縮語彙，為住家創造豐富的天際線變化；深凹窗格與框架美學，讓整體立面呈現俐落、人文的風格。

日落後的建築外觀，以燈光設計的巧思，搭配逐層退縮的結構，營造出磐石流瀑的意象，更成為五期夜間最美的地標建築。

此外，全社區內外種植超過700株以上的灌木與喬木，大面積的綠化，讓住戶與自然友善共處，加上汽機車與行人出入分流設計，相當貼心。

為了打造健康養生的好宅，「藝家人」個案精挑細選全熱交換機與防霾透氣紗網，增加室內活氧，改善室內空汙。此外，低甲醛塗料、低鉛龍頭與知名的淨濾水系統等綠建材，更是自住客最愛。

資深營建人睦昇營建成立近30年來，持續打造出一棟棟好宅，並堅持「誠信」、「品質」、「專業」與「服務」，奠定其品牌力，才能創造銷售佳績。

(中國時報)

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