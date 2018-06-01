政治霹靂火 燒進法部、國民黨

2018年06月01日 04:11 中國時報 胡欣男 、 張孝義 、 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

蔡姓男子（右圖）不滿時政，昨凌晨情緒激動至國民黨中央黨部大廳縱火洩憤。圖為蔡縱火後，警衛衝上前拿滅火器滅火。（張孝義攝、胡欣男翻攝）

時局動盪，上演「政治霹靂火」！蔡姓、李姓兩名男子不滿政局，昨天凌晨及下午分別到國民黨中央黨部、法務部丟擲汽油彈，幸好及時被撲滅和遭保全制止，未釀成重大災難。國民黨和法務部均譴責此暴力行為，警訊後，已分別依公共危險罪嫌將兩人移送法辦，均遭檢方聲押。

警方說，43歲蔡男是竹聯幫雷堂分子，有妨害自由、毒品等多項前科。昨凌晨1時許，他從住家附近買汽油，騎車到長安東路的國民黨中央黨部，因該處深夜大門敞開，他毫不遮掩地走進大廳，朝地毯潑汽油縱火，警衛見狀連忙持滅火器撲滅。

罵藍批綠爛 害他失業

蔡縱火後沒逃逸，反在現場大罵國民黨迫害他，員警趕至與警衛將他扭送法辦。蔡在警局持續大罵政局，左批民進黨，右罵國民黨，直言藍綠都很爛，還提到拉法葉艦尹清楓命案的陳年往事，讓員警摸不著頭緒。

不滿司法 要部長下台

尤其最近斷交事件，蔡男批政府竟要當凱子，金援海地45億元，在野的國民黨也無任何作為，才決定縱火。員警聯繫其家屬，但哥哥說他長期精神不穩定，與家人失和，不願到警局關心他，律師則出具就醫記錄說明其精神狀況。

未料，下午2時許，54歲家住萬華的李姓男子背著黑色背包、提著手提紙袋進入法務部大廳，隨即點燃手中的紙袋丟向服務檯地面，因火勢不強，所以很快就熄滅。

李見保全人員出來阻止並想制伏他，立即再用右手抽出黑色背包內裝有汽油的玻璃瓶丟向服務檯前的地面，並拿出打火機想點燃潑灑四濺的汽油。

保全立刻將李壓制在地，並奪下打火機，另名保全打電話報警，接著，李在大廳遊走，用台語高喊「台灣人都沒覺醒」。隨後被帶回警局偵訊，要求律師到場才接受訊問。

精神狀態差 檢方聲押

警方發現，李在蘆洲開通訊行，有精神疾病就醫記錄，他向警方供稱，今年520是蔡政府上任兩周年，結果對於司法改革，完全沒有任何成果，他才會到法務部發洩不滿。

李晚間被移送北檢複訊時，更把矛頭指向邱太三，指法務部部長上任以來，只有告人、放王炳忠，甚至撞人都是作秀、撞小車，要法務部長下台，並稱此事已籌畫兩年。

法務部長邱太三對此事相當重視，指示全面檢視安全維護有無加強之處，務必使機關安全無缺漏。

(中國時報)