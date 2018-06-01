燒死6至親 最高法院撤銷死刑

2018年06月01日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

判死刑真難！男子翁仁賢前年除夕夜趁一家人圍爐時縱火，造成至親和無辜看護6死4傷，歷審均判死，但最高法院指責高院沒有讓鑑定人進行「證人具結」，也沒有調查傷者是否救火時受傷，翁男有無持刀追砍家人，因此撤銷死刑發回高院更審，挨批翁男縱火害命是事實，法官簡直雞蛋裡挑骨頭。

52歲翁仁賢自認父母偏袒兄長，趁一家人團圓，縱火燒死行動不便的8旬老父母等6人，高院審理認為，翁犯後不僅沒有絲毫愧疚之意，更無悔悟之心，態度惡劣至極，且精神鑑定認為沒有教化及再社會化可能，如不處以死刑，不足以撫慰死者屬失親之痛，及表彰社會正義，因此將翁男判處死刑。

案經上訴最高法院，由法官謝靜恒承審，他3年前在高院擔任審判長時，讓徐自強從無期徒刑逆轉改判無罪，當時獲得司改及人權團體一致推崇。

合議庭認為，警大教授沈勝昂就翁男有無教化可能及再社會化的期待進行鑑定，沈接受交互詰問，同時具有鑑定人及證人身分，但高院只要求沈朗讀鑑定人結文後具結，卻沒有進行證人具結，沒有踐行正當訴訟程序。

同時，高院沒有調查傷者是因救火時受傷，或遭翁縱火直接燒傷，也沒有剖析、論斷翁持開山刀砍殺幾位家人，此部分有事實與判決理由不符之處，因此不經生死辯直接撤銷發回高院更審。

承審法官謝靜恒強調，因案件關乎死刑重典，為期詳實周全並昭折服，才撤銷死刑判決。

(中國時報)