不滿妻子要離婚 家暴夫暗夜放火

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中國時報
／台中報

31歲簡姓男子對何姓妻子家暴，妻子向法院聲請保護令要求離婚，未料，保護令甫獲准，簡竟在昨日凌晨3時許，持汽油罐到妻兒避居的小舅子住處縱火，所幸鄰居及時發現，立刻報警並呼喊屋內4人逃生，才未發生不幸。警方隨後彰化二林某汽車旅館逮捕簡男，訊後依恐嚇、公共危險、毒品等罪嫌送辦。

警方說，簡男和妻子育有1子，因染毒、無業，經常打罵妻兒，妻子只好帶著6歲兒子不斷避居親友家，但簡男總能找到妻兒住處鬧事，其妻日前帶著兒子到弟弟與妹妹太平區的5樓透天厝住處，不料簡又找上門，甚至丟擲鞭炮恐嚇，直到妻子報警後才離去。

昨日凌晨3時，簡男開車前往該處，朝1樓車庫轎車、機車潑汽油再點燃打火機，車庫立即火光四起，簡隨後從容離開現場。

鄰居指稱，簡男是鄰里頭痛人物，經常深夜吵鬧，昨日凌晨開車到巷內，先觸發其妻胞弟停在車庫的汽車警報器大響，隨後聽到砰一聲，整個車庫起火，他們發現狀況不對，立刻打119報案，並大聲喊醒屋內的人快點逃生，因為1樓起火，何女與弟、妹及兒子逃到頂樓待救。

消防人員到場，約20分鐘撲滅火勢，救出受困頂樓的4人，何女父親向警方抱怨，已經拿到保護令，女婿1個月內也三度因為毒品案被逮，但都被司法機關放出來，還鬧出這麼多事。

警方鎖定簡男駕駛的白色汽車追查，發現他開往嘉義後又北上，昨晚7時許在彰化二林某汽車旅館找到簡男，簡男情緒激動，警方另當場查獲毒品吸食器，訊後將他移送法辦。

(中國時報)

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