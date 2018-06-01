罵警流氓判拘役 法官打臉周玉蔻

2018年06月01日 04:11 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

名嘴周玉蔻因年金改革議題，在政論節目上，罵同場受邀的台灣警察協會創會執行長、時任彰化分局員警陳志傑「流氓嘴臉」、「黑道」、「流氓」，台北地院審理後認為，周玉蔻始終否認犯行，也未和解或取得原諒，犯後態度不好，依公然侮辱罪判拘役50日，可易科罰金5萬元。

周玉蔻在節目中還罵了雲林退警協會執行長賴坤柚，一樣被判拘役50日。周當天立刻在臉書對賴道歉，表明不會上訴。

檢方起訴周玉蔻去年4月6日在年代電視台「新聞追追追」政論節目，不滿受邀上節目討論警察年改的陳志傑發言內容，接續以「流氓嘴臉、黑道、流氓」辱罵陳。

北院審理時，周辯稱，她在節目中因提到哥哥是警官退休，但陳志傑卻凶狠地問她「你哥哥叫什麼名字？」口氣和問題，跟平常碰到流氓、黑道的語氣一樣；令她心生恐懼，就像流氓嘴臉一樣。

但周的辯詞遭法官打臉，判決提到，根據勘驗節目錄影光碟結果，就整個對話過程觀察，陳的語氣和情緒大致溫和，縱使被周有意打斷插話，仍以平和方式繼續陳述，甚至在被謾罵「流氓、黑道」時，一樣有風度要求周停止。

反倒是周語氣高亢尖銳，數度打斷陳的陳述，且刻意扭曲陳的發言，還多次罵陳是黑道、流氓，已足以貶損陳的人格與社會評價，使陳感到難堪，無關公共利益，有侮辱陳的犯意，因此判周玉蔻有罪。全案可上訴。

(中國時報)