華西街擔仔麵 女婿欠10億跑路

30多名黑衣人日前到萬華華西街知名的台南擔仔麵討債，場面嚇人。（陳鴻偉翻攝）

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中國時報
／台北報導

萬華華西街知名「台南擔仔麵」，上月24日來了30多名黑衣人包圍店外，嚇壞不少客人，帶頭者拿出1張面額1100萬元的跳票支票，指老闆許穆生的女婿周文保欠下近10億債務，要許出來解決。該店副總經理黃耀民昨表示，周未持有該店股份，債主應找周解決，並已向警方備案，警方根據監視器畫面循線追人中。

據了解，目前去處不明的周文保，為人海派豪爽，政商關係靈活，陸續在新北、台中、高雄開擔仔麵分店，並吸引名人及企業投資，跨足到對岸，但這些新店開幕時，華西街的本店卻對外聲明，分店都是周自己經營，和他們沒有關係。

據指出，由於這幾年周文保投資的生意受到景氣影響，生意大不如前，加上傳出周文保愛賭，資金出現缺口，且因為欠下大筆債務，周的分店早已全數讓出，換人經營。

華西街台南擔仔麵已開業60年，一直是國外觀光客朝聖必到景點，許多政要名流都是座上賓，創辦人許穆生自1956與妻子北上創業，從流動攤販挑著扁擔四處遊走開始，最後在華西街31號闖出名號。

不過，上月24日下午5時許，35名黑衣人大搖大擺堵在華西街餐廳門口，接著魚貫進入店內，亮支票要求許穆生處理，帶頭者表示，周欠下上億債務，開出支票全部跳票，人也跑路出國，要求本店處理，並直言：「我們這組欠快1億多，外面還有10幾組都在找周！」最後逗留約15分鐘後離開。

本店副總黃耀民昨特別出面強調，因為擔心黑道再來滋事，已經向萬華警分局備案，周的任何債務都與華西街本店無關，警方則追查黑衣人身分，再依違反社會秩序維護法究辦。

(中國時報)

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