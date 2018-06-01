選前補助讀私幼 議員批買票

2018年06月01日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市議會教育委員會5月31日通過私幼補助追加預算案，預計8月30日起，有1.1萬名就讀私幼的3歲學童，每學期可獲1萬3660元學費補助，不過，有多位議員抨擊市府在選前推出是政策買票，還讓眾多議員陷入兩難，根本無法反對；北市教育局長曾燦金說，政策已研議1、2年，不是現在才端出。

3歲童補助1萬3660元

市府市政會議上月通過「台北市幼兒讀幼兒園補助辦法」修正案，針對4歲學童就讀私幼補助，由每學期2543元大幅提升至1萬3660元，教育局另採追加預算方式，再編列1.32億元，向下補助就讀私幼的3歲學童。

議員吳世正表示，大家都忘了市長柯文哲在上次選前推出公私幼7比3政見，結果現在跳票，他認為柯文哲沒有達標應該道歉，早該做卻不做，直到選前才推出，還拼湊數字「13660」一生六六大順的選舉口號，簡直是政策買票。

「不給行嗎？」議員厲耿桂芳痛批，開始補助的時間點是今年8月30日，離年底投票時間只剩80幾天，根本是用政策綁樁，1萬3660元也沒經過精算，像喊口號一樣，在選前推出補助政策，弄得不分黨派議員陷入兩難，有辦法反對嗎？

一生六六像選舉口號

議員汪志冰認為，公幼抽籤比中大樂透還難，政策該正本清源，應先擴大設置公幼，若仍有需求再採取補助方式減輕家長負擔，她還建議4歲、3歲都有補助，最好能延申至2歲。

此外，議員李慶鋒說，為避免私幼趁補助政策調漲學費，他要求教育局必須有配套措施，規定幼兒園揭露財務、人事經費及訂定收費審議機制。

政策研議已一、二年

曾燦金回應指出，在公幼達到7成以前，補助就讀私幼是暫時性過度階段，因為不是福利，所以有排富及設籍條件，該案已研議1、2年，不是現在才端出來，也會延續到108學年度。最後該案在教委會召集人、議員王鴻薇宣讀後通過，預計自107學年度起，1萬1370名3歲學童每學期將可獲1萬3660元補貼私幼學費。

(中國時報)