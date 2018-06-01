索賄核照 工務局官員判緩刑

新北、桃園的工務局官員，藉由核發使、建照權責向廠商索賄，讓特定建案順利過關。但新北地院以收賄金額不大且繳回犯罪所得輕判，均宣告緩刑，引起外界譁然。圖為新莊副都心林立的新成屋場景，與本案無關。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導

新北、桃園的工務局官員，藉由核發使、建照權責向廠商索賄、喝花酒、出國打小白球，讓特定建案順利過關。但新北地院以收賄金額不高為由，將新北市工務局簡任技正王灌民、桃園縣工務局使用管理科代理科長鄔程傑等人輕判2年到6月不等徒刑，並均宣告緩刑。

球敘喝花酒 打通關節

判決指出，曾在2002年間任職台北縣政府工務局的建築師林天彥，2012至2014年間三度招待新北市工務局簡任技正王灌民前往深圳打小白球，林交付的囍宴軒變更執照案、聯合科技中心使照案，也都在王灌民代理時核章決行。林天彥也在2013年9月間招待施工科長曾維良喝花酒。

負責板橋、新莊建照核發的建照科股長蔣武東，2013年審核潤泰新莊副都心建案時配合加速審查，潤泰給予5萬元賄款並找女公關提供性服務；建照科技士郭明芳2011至2014年間四度前往深圳球敘，接受女公關性招待。

變更使照案 全數過關

2012年桃園縣工務局使用管理科代科長鄔程傑三度接受林天彥邀請至酒店接受性招待後，所掌的產後之家變更執照案、國產公司中美大樓變更使照案、產後之家二階段變更使照案均過關。

新北地院昨以王灌民、曾維良、蔣武東、郭明芳及鄔程傑等官員雖收賄、接受性招待，但犯後繳回所得，且不法利益在5萬元以下，減刑後將王、鄔、郭均判2年徒刑，蔣武東1年10月徒刑、曾維良1年9月徒刑，5人也均獲5至3年不等緩刑；業者則遭判2年至6月不等徒刑，同樣獲緩刑，本案可上訴。

(中國時報)

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