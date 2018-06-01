湖農超收達160％ 7私校抗議

苗栗縣7所私立高中職當中的6位校長，緊急會商並向國教署提出抗議，直指完全免試入學是逼私校走上絕境。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

教育部國教署今年首度指定全國偏鄉多所公私立高中職，試辦完全免試入學，國立大湖農工是桃竹苗區唯一試辦學校，因招收新生數從核定的144人超收到231人，達160％，苗栗地區7所私立高中職昨日緊急連署抗議，直指中央草率的政策嚴重壓縮私校生存空間，不僅漠視私校認真辦學的貢獻，還要把私校趕盡殺絕。

私立高中職見事態嚴重，包括育民吳錦隆、中興吳聲忠、君毅林慶旺、賢德李培中、龍德徐詠芳及建臺蔡文堂等6位校長，昨齊聚研商對策，大成因故未出席，他們本來要直接向教育部簡任視察遞交連署的陳情書，並表達抗議，但官員臨時取消行程，在場校長同感錯愕，決定透過縣籍立委陳情，盼取消錯誤政策。

國立吃撐私校餓肚子

吳錦隆等人表示，從去年的優先免試到今年試辦的完全免試入學，在苗栗地區都獨厚公立學校，他們吃得太撐，私校卻餓肚子，他們質疑難道教育部遺忘了早期私人辦學的努力和貢獻，私校可能因而減班甚至無法永續經營。

蔡文堂指國教署置若罔聞，竟然不管試辦學校超收到160％的比例，反要私校站出來發聲，豈非本末倒置，13年未調整學費卻得配合教師加薪。吳聲忠忿忿不平表示，試辦學校優先錄取學生之外，還有數百萬來自納稅人的補助。

湖農研判未必全報到

此外，校長質疑大湖農工超收學生，原有師資和設備可能負荷不了，進而影響教學品質，另方面又造成私校因為優先免試和完全免試方案造成招生困難，教育部簡直不管私校死活。

大湖農工祕書邱德基表示，試辦學校係由國教署指定，協助偏鄉穩定學生來源，讓在地學生適性升學。至於超收疑慮，因60％的名額依照比序排名時，發現後半部無法比序，國教署接獲反映後裁示全數錄取，但研判最終未必全數會報到。

(中國時報)

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