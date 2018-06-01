彰市鐵路高架化 正式啟動

2018年06月01日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市鐵路高架化進度備受關注，彰化縣政府團隊參加交通部「彰化市鐵路高架化可行性研究報告審查會議」，會中決議通過高架案，但附但書增補未來都市發展的具體內容，預計月後續報行政院審查；喊了數十年的鐵路高架案，終於駛進行政軌道。

新設2座通勤車站

彰化縣工務處長林漢斌指出，彰化市鐵路高架化工程以原線高架4軌布設方式規畫，以符合全國環島鐵路網發展政策。高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.2公里，可消除4座陸橋，4處車行地下道，和2座人行天橋。

為擴大高架化效益，將新設金馬和中央2座通勤車站；金馬車站與台中捷運綠線G20車站共構；扇形車庫以平面鐵路銜接至新機檢段，兼具古蹟活化動態保存。交通部審議通過，但也要求增補高架化後未來彰化市都市發展的具體內容，確保能縫合都市裂縫。

路廊特定區整體開發

彰化縣長魏明谷表示，鐵道高架後騰空的路廊，將透過都市更新進行整體開發，以彰化火車站為中心，周圍畫設縣政車站特定區，利用建築物立體多目標使用，將停車場、公車轉運站及高架化車站整合在一起。

目前構想，台鐵宿舍區和扇形車庫保留，調度場遷移，騰出8公頃土地，變更作為商業用地，並強化高架化沿線土地利用，提供彰化市舊城區所需的商業、住宅及公共設施空間，帶動彰化市舊城區發展。

工務處表示，再1個月就能補件送行政院，接著鐵路改建工程局著手設計，縣府同步配合擬定變更都市計畫草案、徵收土地等，高架化列車將正式啟動，奔向2031落成通車。

(中國時報)