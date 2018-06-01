康寧大學台南校區剩2系 校方認了

康寧大學108學年度將剩2系，師生擔心台南校區將退場。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

台南市安南區私立康寧大學4月傳出108學年度大學日間部將只剩2系，校方嚴正否認，昨日卻坦承傳聞屬實，師生聞訊錯愕，不滿校方直到最後一刻才公布，影響學生受教權與教職員工作權，校方強調對學生與教職員已有安置辦法。

受教權工作權 堪憂

康寧大學自2010年接手立德大學，全盛時期有5000多名學生，2015年將台北的康寧醫護暨管理專科學校與台南的康寧大學合併為康寧大學，是全台第1所擁有五專、二專、四技、大學與研究所的大專院校，分別稱為台北校區與台南校區。

台南校區現任校長黃宜純自2016年8月接任時學生數約2000多人，台南校區去年報教育部自108學年度停招企管、餐飲管理與資訊傳播3個系，今年初裁掉數十個教職員，學生數降至1500人左右。

校方30日突然邀師生舉行公聽會，宣布108學年度停招健康數位科技系，應用外語系遷往台北校區。有教職員當場表達不滿，師生人心惶惶，不知何去何從，要求校方對台南校區的經營方說清楚，訂出配套保障學生受教權與教職員工作權。

3方案 安置教職員

健康數位科技系四年級林姓學生表示，得知自己的系將停招，擔心未來若有一堂課被當，可能連重修機會都沒有，未來應徵工作也容易遭企業質疑，影響就業權利。

應用外語系一年級黃同學表示，教師知道停招沒學生教，一定開始找工作走人，校方承諾找兼任老師來教，對學生來說卻有師資優劣問題，影響受教權。

康寧大學校長黃宜純強調已努力改造學校，但半年前董事會改組，自己只能遵從董事會決策，會慎重考慮個人去留，學校公關中心主任陳英豪表示，學校會保障停招及北遷系所學生的受教權，未來大二至大四學生將在台南校區輔導到順利畢業，對教職員工作權則有調任台北校區、轉行政職與優退3種安置方式。

(中國時報)

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