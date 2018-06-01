清理廢棄物 環保局槓國產署

　

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中國時報
／高雄報導

2013年起高雄陸續有7處國有財產署空地遭非法棄置廢棄物，環保局勒令清理，國產署卻認為應向行為人究責，因而拒絕；高市環保局5月31日發新聞稿，罕見措辭強硬指控國產署「消極態度令人氣結」，雙方「垃圾大戰」浮上檯面。

向行為人究責 駁回

近日鳳山里長群起抗議，指潭鳳段國有地遭棄置廢塑膠，長達2年廢棄物仍留在現場，環保局強調，除追究行為人責任之外，去年12月29日發函要求財政部國有財產署在90日內清理完畢，結果對方仍斷然拒絕。

環保局廢棄物管理科長林燦銘說，類似事件不只1件，清查2013年左右至今，全市共7處國產署管理的國有地遭棄置廢塑膠、營建混合物、廢油桶等垃圾，其中，田寮牛潮埔段更被亂倒2萬1000公噸廢鋁渣，國產署皆尚未清理（見圖，環保局提供）。

國產署提請訴願，認為該向傾倒廢棄物的行為人究責，但市府駁回，理由是國產署應有更高管理防範義務，卻坐視他人棄置廢棄物，過失重大，且監察院去年5月提案糾正國產署任由國土反覆遭棄置廢棄物，耗費清理費用已超過11億元。

地主態度消極 挨批

環保局發新聞稿嚴詞痛批國產署不出面清除廢棄物，連環保局邀集開會研議仍拒不清理，消極態度令人氣結；環保局長蔡孟裕重申，地主應善盡土地管理責任，倘因容許或重大過失導致遭非法棄置汙染，應負責後續清理。

國產署南區分署也發稿回擊，指針對田寮牛潮埔段廢棄物，已繳納4000多萬代履行費，鳳山棄置案則會另籌經費，由環保局代清；南區分署強調環保局有誤解，環境維護是政府機關共同責任，「分署希望與環保單位共同清理維護環境」。

(中國時報)

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