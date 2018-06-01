林默娘花燈斷手腳 擺爛放倉庫

2018年06月01日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲多度強調「討厭一次性活動」，但市議員洪健益發現，北市觀傳局去年花1.2億舉辦台北燈節，主燈之一的「林默娘」至今仍躺在倉庫裡，且燈具毀損嚴重，現況慘不忍睹，每年還要花90多萬倉庫費用放置，這難道不算一次性活動？質疑柯文哲自打嘴巴。

洪健益5月31日在議會總質詢指出，觀傳局去年花1.2億辦台北燈節，但林默娘燈具卻被放在倉庫，整整1年未見天日，燈具破損嚴重，不僅生鏽、有汙漬，林默娘還斷手斷腳，完全不尊重藝術創作者的作品。

今年台北燈節砸8000多萬元，活動結束已近百日，主燈魔力狗行蹤不明，市府沒人知道去向，20隻台灣犬燈具更如流浪狗一般，被丟棄在角落。

洪健益強調，柯文哲聲稱討厭一次性活動，但燈具辦完就擺爛，這樣隨意棄置在倉庫裡，難道步算一次性使用？每年不僅要花90多萬倉庫費，一旦故障、受潮，還要花更多錢維修，反而造成更多不必要的浪費。

對此，柯文哲表示，台北燈節每年都要辦，但是燈具的回收再利用，真的應該要好好想一下。

北市觀傳局長陳思宇會後解釋，去年林默娘燈具展出後，一直在協調其他展示機會，後續會考慮結合動漫祭、電玩展或北台灣媽祖文化節，讓燈具有重新亮相機會。

她強調，今年燈節的燈飾已在各里別一展再展，甚至杜鵑花節、螢火蟲季等活動都有布展，8月和12月也會分別到日本青森縣、大阪巡迴參展，絕對不是只有一次性利用。

(中國時報)