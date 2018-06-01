新聞透視－生存受威脅 私校鳴不平

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中國時報

完全免試入學的政策，固然有助偏鄉學校穩定學生來源，學生也可就近適性入學，立意良好，但名額超收難保不會影響教學品質；私立學校則在面臨少子化衝擊後，完全免試入學方案更是雪上加霜。苗栗私校開了第一槍，超額招生的爭議若不解決，風波擴大將更難平息。

不論優先免試或剛試辦的完全免試入學，苗栗地區指定的都是公立學校，都早在教育會考前就完成招生作業，此次大湖農工招收鄰近鄉鎮11所國中畢業的231名新生，看在經營艱辛的私校眼裡，分外眼紅，紛紛質疑「為何不指定私校試辦？」

大湖農工有4個科別各有60％名額完全免試入學，結果超額錄取之後，另40％名額仍須照常招生，如此一來，非完全免試地區的考生競爭將更加激烈，大湖農工現有師資和設備能否負荷，私校面臨更嚴峻的招生挑戰，都是問題。

因為比序比不出來，國教署裁示全數錄取，還有其他試辦學校也和大湖農工有類似情形，然而，國教署的評估竟認為錄取的學生不會全數報到，屆時就沒有超額問題，如此心態實在可議，也不負責任。

最令私校不能信服的，就是資源獨厚試辦學校，尤其招收比例達到160％，新生人數逐年下滑，部分新生又被捷足先登，生存受到威脅的私校，不得不聯合陣線向國教署喊話。

(中國時報)

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