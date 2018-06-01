端午木屐節 南屯再現老街風華

2018年06月01日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府以穿木屐踩踏地面「躦鯪鯉」民俗為發想，將舉辦「南屯端午木屐節」，台中市長林佳龍昨日站台宣傳時，獲贈1顆大粽子香包，他高舉粽子笑說，這顆包這麼大的粽子，就是「包中」，也力推民俗專家林茂賢撰寫的《台中第一街（南屯老街）》一書，讓全國民眾認識南屯人文歷史與節慶文化。

「穿木屐躦鯪鯉、呷肉粽配麻芛！」林佳龍說，南屯地區流傳已久的民俗文化，2015年端午節舉辦「千人木屐舞」共5008人參加，創下金氏世界紀錄，今年特邀台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢撰寫《台中第一街》，介紹南屯老街全國獨一無二的文化資產，為市民帶來更多光榮感。

林佳龍與林茂賢共同為《台中第一街》作品簽名，藉由林茂賢豐富的歷史研究，珍貴的文獻記載，讓民眾了解南屯老街的歷史文化，再現老街風華。

林佳龍說，創新傳統更要打造盛會城市，今年端午節很熱鬧，穿木屐躦鯪鯉活動之外，首次將在豐原軟埤仔溪舉辦水上划龍舟，節慶結合特色活動發揚光大。

林茂賢表示，南屯老街各種老行業林立，為全台唯一同時登錄包括木屐等文化資產的所在地，這些文化資產都與促進族群融合有關，台灣端午節習俗利用艾草去除瘟疫驅蚊，具有人文意涵，也成為台中市獨特的民俗盛會。

(中國時報)