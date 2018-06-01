藍為花博告市府 綠反擊造謠

2018年06月01日 04:11 中國時報 林欣儀 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中世界花卉博覽會年底將開幕，國民黨市議員昨日到地檢署控告台中市政府花博售票涉嫌圖利廠商。市府反駁說，花博售票業務在招標等所有過程，全都公開透明，絕無違法；民進黨市議會黨團也抨擊國民黨為選舉造謠、抹黑唱衰花博。國民黨團書記長李中表示，將藉由司法讓真相公諸於世。

李中與多名藍營議員到地檢署按鈴申告林佳龍、交通局長王義川。李中指出，政府歲入、歲出及債務等各項經費都應編列預算，廠商售票所得應一律解庫，市府卻與得標廠商在契約內明載「售出門票每張應繳回120元」，違反預算法規定，盼司法介入調查。

王義川回應，為讓花博帶來更大商機，盼透過大宗售票機制將票轉售給旅行社或飯店等，以帶來更多遊客，而據大宗售票的市場機制計算，花博門票單價預估值約在146元，若扣除需繳給市府的120元，其差額僅26元，絕無圖利廠商。希望議員勿為一己選舉之私，傷害台中花博。

民進黨團總召李天生表示，今年是選舉年，國民黨抹黑花博，花博售票作業公開，扣掉繳回市庫120元，廠商收入只26元，還要負擔售票手續費、宣傳等成本，不可能暴利。若依國民黨計算，郝龍斌辦台北花博售出890萬張票，1張票300元，豈不是圖利廠商26億7000萬元？

對此，李中回應，郝龍斌辦台北花博與台中花博是兩碼事，綠營不要混為一談。

(中國時報)