嘉縣鐵路高架化墊付案 今3讀

2018年06月01日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣鐵路高架化延伸計畫可行性研究案將進入複審，昨日縣議會臨時會聯席審查會中，除同意48.64億元墊付函一案，也提出3大附帶建議，包括將配合款降至20多億元，以及高架範圍延伸至大林鎮，建設處長林永福重申，除先取得入門票，最終訴求就是希望中央能縣、市同等對待。

嘉縣鐵高延伸計畫可行性研究報告已通過初審，為求研究報告能順利通過送行政院核定，縣府在第18屆第21次臨時會提案，指依規定地方政府須出具地方議會同意函，內容包括地方政府應負擔經費額度，因總經費達279.74億元，縣府需負擔48.64億元，規畫自核定年起分8年編列。

因出席議員日前已表達意見和想法，昨聯審會尚稱平和，主席陳柏麟更數度強調，「先把門票拿到，經費再向中央爭取」，另議員吳思蓉也當場反映，鐵路在縣境內經過3鄉鎮，為何獨漏大林鎮？質疑大林鎮有這麼爹不疼，娘不愛嗎？要求縣府跟中央爭取延伸。

經過討論，聯審會通過同意出具墊付函，今將交付2、3讀，另也附帶建議給中央，包括車輛基地調度場設在水上鄉，要建議中央比照嘉義市鐵路高架化計畫，全額補助嘉縣鐵高計畫用地取得15.16億元、縣市交界銜接工程費4.9億元和新增號誌站1.52元經費等，爭取降低縣府自籌款額度。

(中國時報)