環團抗議「把人當吳郭魚養」

2018年06月01日 04:11 中國時報 張理國 、 吳敏菁 ／綜合報導 ／綜合報導

為抗議政府處理違章工廠不力，讓臨時工廠登記展延又放寬，環保團體昨在行政院上演行動劇，諷刺政客縱容違章工廠，環團並強調，農地汙染後，國人只能食用高汙染農產品，學習吳郭魚在高汙染河川的存活之道。政府態度不改，年底將用選票制裁。

地球公民基金會指出，彰化縣長魏明谷、行政院政務委員張景森5月17日率隊前往鹿港萬興宮，與在地違章工廠業者舉行說明會，張景森當場承諾頂番婆地區將採新訂擴大都市計畫，以解決頂番婆違章工廠問題。

同日彰化縣長參選人、立委王惠美也排定立法院經濟委員會考察，要求各部會到彰化鹿港舉辦座談會，同樣承諾工廠管理輔導法的放寬修法。環團呼籲，農地違章工廠不能放寬、展延、也不能就地合法。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，違章工廠在農地上產生的高汙染，不止影響食安，也影響國人健康及農安，政府面對非法工廠用這樣態度，還有環境正義嗎？現在要把非法工廠合法化，難怪當地農民會抗議「這政府是不是瘋了？」，環團一定會用選票抵制縱容非法工廠的政府。

彰化縣建設處長劉玉平表示，立院只是提案臨時工廠登記展延，尚未獲得通過，目前也未有行政院版本，環團有所誤解。劉玉平說，取得臨時工廠登記證的有效期限將於2020年屆滿，彰化縣政府的立場只是輔導，法令是全國性，縣府提醒中央在期限屆滿前，要提出一套有效辦法面對問題。

(中國時報)