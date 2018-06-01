獻上畢業祝福 福安10生單挑武嶺

2018年06月01日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

社子島福安國中今年有一份不一樣的畢業禮物！7、8年級共10位學生，在學校、陪伴者兒少生涯教育協會鼓勵下，花了3個月練習，將在周日挑戰騎單車登上合歡山武嶺，期間甚至有學生不小心摔倒骨折，仍堅持傷癒後繼續練習。校方表示，將把挑戰成功的合照，送給9年級畢業生，成為一份別具意義的祝福。

校長唐廷俊說，這次活動由陪伴者兒少生涯教育協會協助，提供師資、培訓課程，3個月來師生利用每天第8節課練習騎車，每周還有1堂課跟著教練訓練肌力；因學生大部分弱勢，單車部分幾乎都靠公益團體和在地單車館老闆全力相助，幫忙組裝單車或是對外募集單車，一行人才能順利成行。

資源班學生吳呈峻雖會騎單車，但因為很少嘗試挑戰度較高的公路，3月底騎在陽明山巴拉卡公路時，竟在一個下坡不小心摔車、右手骨折。「當時真的很痛！」雖然如此，他還是在休息了1個月之後，決定繼續練習，希望完成騎上合歡山武嶺的挑戰。

另名8年級的學生林奕安也說，大家一開始先從巴拉卡公路開始練習，每天第8節課都要騎車，還要跑步、訓練肌力，有些同學一開始連變速都不會，大家慢慢開始學，累的時候就彼此鼓勵「終點快到了，加油！」隨著即將出發，他也抱持平常心，希望順利完成挑戰。

(中國時報)