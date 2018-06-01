獻上畢業祝福 福安10生單挑武嶺

台北市福安國中師生經歷3個月練習，周日即將啟程，騎單車上武嶺。（福安國中提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

社子島福安國中今年有一份不一樣的畢業禮物！7、8年級共10位學生，在學校、陪伴者兒少生涯教育協會鼓勵下，花了3個月練習，將在周日挑戰騎單車登上合歡山武嶺，期間甚至有學生不小心摔倒骨折，仍堅持傷癒後繼續練習。校方表示，將把挑戰成功的合照，送給9年級畢業生，成為一份別具意義的祝福。

校長唐廷俊說，這次活動由陪伴者兒少生涯教育協會協助，提供師資、培訓課程，3個月來師生利用每天第8節課練習騎車，每周還有1堂課跟著教練訓練肌力；因學生大部分弱勢，單車部分幾乎都靠公益團體和在地單車館老闆全力相助，幫忙組裝單車或是對外募集單車，一行人才能順利成行。

資源班學生吳呈峻雖會騎單車，但因為很少嘗試挑戰度較高的公路，3月底騎在陽明山巴拉卡公路時，竟在一個下坡不小心摔車、右手骨折。「當時真的很痛！」雖然如此，他還是在休息了1個月之後，決定繼續練習，希望完成騎上合歡山武嶺的挑戰。

另名8年級的學生林奕安也說，大家一開始先從巴拉卡公路開始練習，每天第8節課都要騎車，還要跑步、訓練肌力，有些同學一開始連變速都不會，大家慢慢開始學，累的時候就彼此鼓勵「終點快到了，加油！」隨著即將出發，他也抱持平常心，希望順利完成挑戰。

(中國時報)

新聞透視－廢清法有盲點 鹹魚當… 桃國中教師連２年停招

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。