阻斷腎交感神經 可治高血壓

2018年06月01日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

根據衛生署統計，約兩成民眾患有高血壓且持續上升中，高血壓治療多以飲食生活習慣調整合併降血壓藥物長期治療，但不到一半患者能達到血壓穩定控制，頑固性高血壓患者中有一部份是高交感神經活化狀態引起，高醫建議可考慮以新式治療如腎交感神經阻斷術來治療。

高醫心臟血管內科主治醫師蔡維中表示，施行腎交感神經阻斷術概念是將電燒導管由股動脈進入而到達腎動脈，接觸血管內壁後釋放射頻能量，產生熱能來對交感神經重塑，從而改善交感神經過度活化的狀態，在臨床病人使用上，研究證實腎交感神經阻斷術在治療頑固性高血壓患者是安全且有效的。

蔡維中說，目前腎臟交感神經阻斷系統對腎動脈進行電氣燒灼來治療高血壓已在全球半數國家實行，此新式治療於歐盟及台灣衛生署核准上市通過使用，其與一般心導管手術相比，無顯著增加病患之風險。

蔡維中說，該新治療只需在鼠蹊部打針，置入導管後執行手術，不需插管、全身麻醉，亦無遺留長傷口，住院時間短，恢復時間快，對於長年血壓控制不佳患者是一項除了藥物之外的選擇；也是當代醫療中，血壓控制的最後一道防線。

高醫表示，2013年8月李智雄醫師完成高屏首例腎交感神經阻斷術，而蔡維中醫師於美國進修相關研究回國後，目前致力於病患高血壓控制及腎交感神經阻斷術。

(中國時報)