桃捷攜手京成電鐵 促台日觀光

2018年06月01日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園機場捷運去年與日本關西南海電鐵合作，今年將觸角延伸至日本關東地區，昨日與日本京成電鐵株式會社簽署合作意向書，確立雙方進行廣告、官網、彩繪列車交換，未來更要共同發行合票券，締結雙方友好關係。

雙方列車將打頭陣，於6月1日上線，桃捷在京成電鐵Skyliner列車上請來桃園市吉祥物ㄚ桃和園哥代言，用俏皮方式呈現桃園捷運沿線景點，並加入觀光局代言人喔熊，宣傳台灣觀光。

京成電鐵則在桃園直達車上，設計濃厚日本風的彩繪列車，並用插畫結合照片方式，呈現淺草雷門、富士山等觀光景點，要讓旅客感受異國風情。

鄭文燦指出，簽約是美好友誼的開始，內容包括廣告交換、套票優惠、彩繪列車交換等，未來將有更多合作項目，將促進更多經驗交流及台日間往來。桃園市與千葉縣已簽訂友好交流協定，桃園國際機場及成田國際機場也簽訂姊妹機場協定，相信桃捷公司和京成電鐵的簽約，可讓兩個城市更加密切。

桃捷董事長劉坤億提及，京成電鐵Skyliner和桃園機場捷運同樣承載著機場交通服務的主要運輸，彼此可相互交流。同時，京成電鐵有百年歷史，具有鐵路、巴士、計程車、房地產、建築及休閒等多元化經營，非常值得桃捷公司學習。期盼透過合作模式，聯合行銷並創造多贏局面。

(中國時報)