肢障、氣喘…他們靠毅力登百岳

陳實（左至右）、蔡向榮、林憲卿、何義民、黃健輝、李冰丹挑戰百岳有成。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

肢障山友林憲卿、有氣喘宿疾的陳實完成台灣百岳的自我挑戰，開心得難以言語形容，林憲卿曾開刀治療右膝關節，膝蓋無法彎曲，兩腿長短差約20公分，注重環保的他，每次爬山還沿途撿垃圾下山，保護山景的純淨。

嘉義市諸羅山登山協會、嘉義縣登山協會20餘位山友5月27日攻頂羊頭山，其中，65歲林憲卿領有身障手冊；陳實有氣喘及心肺疾病；盧振源心臟裝有支架；61歲李冰丹有心血管疾病，曾爬奇萊山時病發由直升機急救下山；黃健輝打胰島素控制糖尿病照樣完攻2輪百岳；蔡向榮已完成90座百岳，總是背著沉重相機拍美景；75歲醫師何義民初嘗攻頂的甘苦滋味。

林憲卿說，8、9歲孩童時因病開刀治療右腳關節，住院2年，儘管膝蓋不能彎曲、被同儕嘲笑，他不甘心一輩子拄拐杖，捨棄拐杖，靠自己一長一短的腳步走出生命低谷，高中畢業後務農為生，認識李冰丹且受他鼓舞，2003年首次爬山即攻頂玉山，持續爬山15年，證明自己的能耐，欣賞山頂美景，又撿垃圾做環保，一舉數得，完攻百岳，有說不出的喜悅。

林憲卿說，爬山經驗中印象最深的是2013年爬能高安東軍山，經歷暴風雨又下雪，全身溼透致失溫，一度以為「回不去了」，後來隊友相挺熬過難關，還有一次是與已故登山健將李小石，曾揹45公斤背包與李小石並肩爬過關山至卑南群峰（南一段）。

陳實是台中榮總灣橋分院護理師退休，2003年首爬玉山攻頂，開始百岳行腳，她說，每次爬山都感覺喘不過氣，下山後要調理身體很久，但「不甘心」促使她不斷向山行，今年4月完攻百岳，釋懷了、值得了。

(中國時報)

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