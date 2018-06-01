陳金德要環署說清楚

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭代理縣長陳金德5月31日在宜蘭縣議會表示，如果深澳電廠對宜蘭縣環境汙染的程度真的如中興大學教授莊秉潔所做的模擬結果，他將會率先站出來反對。陳金德同時將炮口指向環保署，質疑台電與莊秉潔教授的模擬報告差異這麼大，引發外界高度質疑，難道都沒有環保署的事嗎？環保署應該要站出來講清楚。

陳金德昨在縣議會接受縣議員黃浴沂質詢時表示，深澳電廠有兩個主管機關，一個是要興建電廠的經濟部，一個則是站在審查立場的環保署，如今深澳電廠引起外界嚴重質疑，但卻好像沒經濟部、環保署的事一樣，主管機關當然要讓大家知道到底會不會造成環境汙染，如果深澳發電廠真的對宜蘭產生嚴重汙染，他將與宜蘭縣民站在一起表示反對。

陳金德之後進一步表示，台電所提報的模擬結果與新北市政府委託中興大學環境工程系教授莊秉潔所做的模擬結果相差很大，在宜蘭縣的部分相差了15倍，桃園也相差了7至9倍，兩份報告差異這麼大，一定有一份有錯誤或有問題。

陳金德略帶激動地表示，除莊秉潔教授應該要說明是不是採環保署認證的模式，環保署更要對此要講清楚，既然環保署通過了深澳火力發電場的環差，如今外面有這麼多的爭議，環保署不用出來講話嗎？身為同一個執政團隊，難道都沒有環保署的事嗎？

陳金德另外也在答詢時向陽明大學喊話，如果要一次解決陽明大學附設醫院現在所面臨的困境，就是將陽明大學遷校到宜蘭，縣府將會協助尋找校地，如果遷校到宜蘭，讓研究、教學、醫療一體，對陽大附醫好，也對宜蘭縣民好。

(中國時報)

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