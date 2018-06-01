學校正式營養師僅半 桃議員憂食安

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中國時報
／桃園報導

桃園市營養師正式編制僅5成2，6都排名敬陪末座，市議員謝彰文憂心校園食安問題，根據統計，桃園市共有257所高中、國中、小學，正式編制營養師員額是50人，但目前卻僅進用26人，其餘24位均約聘人員。

謝彰文說，6都中，台北市、新北市、台中市營養師百分百是正式編制人員，反觀桃園市工業產值冠全國、創稅能力也名列前茅，但是進用正式編制營養師比例僅有52％，在6都排名最後。

依學校衛生法第23條之1規定，桃園市40班以上設有廚房或分享他校且供餐，正式編制營養師應有50名，包括高中5名、國中6名、國小37名及教育局2名，其中國小約聘營養師有21人比正式編制16人還多，占正式編制員額57％，應該檢討改善。

由於約聘營養師與編制營養師相較，工作較無保障，流動性也高，家長擔心對學童營養、食安造成影響，謝彰文表示，約聘營養師因為不是正式公務員，萬一臨時請假，學校也無法透過代理營養師暫代職務，將造成學童食安出現空窗期，從食材的選擇到營養均衡都無人把關。

教育局表示，礙於市府財政負擔，希望未來在預算比較充裕情況下，能逐年補足缺額，今年擬增加招考員額，目前法規只規定營養師的員額，並未規定一定要進用正式營養師，請示教育部後，教育部也同意設置約聘營養師，不足額部分才會由約聘職替代。

(中國時報)

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