YouBike肇事傷亡 最高賠200萬

2018年06月01日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市每天6萬多人次騎乘YouBike（見圖，王英豪攝)，過去騎車致傷亡沒有保險理賠，如今北市交通局宣布納保「第三人責任險」，6月1日正式生效，若民眾被YouBike撞傷或死亡，最高可獲200萬元保險理賠，且北北桃YouBike同步納保。至於騎乘者傷亡屬於「傷害險」，需實名制登錄，北市預計明年建立相關機制納保。

傷害險 採實名制登錄

YouBike原只投保公共意外責任險和產品責任險，承保範圍僅限於因場站設施或車輛設計造成使用者傷害，若騎乘YouBike導致他人傷亡則不理賠。

不過，交通局表示，從今天起，北市的YouBike，都已由國泰產險公司承保「第三人責任險」，保障對象是「被撞者」，傷亡理賠金額最高200萬元。且考量北北桃車輛流通頻繁，新北市、桃園市管轄YouBike也同步加保。

交通局提醒，第三人責任險「認車不認人」，只有騎乘北市（A開頭）、新北市（F開頭）和桃園市（H開頭）車號，才有納入保障範圍。

報警備案 認車不認人

民眾騎乘YouBike發生事故時，需先撥打110報警備案，再依警方處理文件和醫療單據向國泰產險申請理賠，但第三人責任險保障對象不含騎車者，也不包括第三人財損。換言之，即使被YouBike撞傷導致手機、電腦或車輛等財物毀損，不在理賠範圍內。

至於YouBike騎乘者發生事故傷亡，屬於傷害險範疇，須採實名制登記，但YouBike會員註冊只有手機號碼和悠遊卡號，現階段難以納保，交通局正在研議個資蒐集和資料庫建置，預計明年與新營運商簽訂契約時，一併將傷害險納保。

(中國時報)