新北放寬容積上限 遭退回

新北市都計法施行自治條例刪除容積獎勵上限50％，最高放寬至100％，但因牴觸母法，內政部將全案退回。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導

新北市議會去年底通過「新北市都市計畫法施行自治條例」，刪除都市計畫地區容積獎勵上限50％，最高可放寬到100％；前天市政會議更通過「都市計畫法新北市施行細則」部分條文，拿掉15個開發區的容積獎勵上限，兩案目前已送中央，但內政部昨已明確告知新北市府「牴觸母法」，兩案將全數退回、回到原點。

回到原點 重新修正

新北市升格後依「地方制度法」及「都市計畫法」制定「新北市都市計畫法施行自治條例」，在2015年送議會審查，因牽涉問題複雜，在議會躺了3年多才在2017年11月三讀通過。

市府原先送審法案，容積獎勵依內政部規定一般地區上限20％、更新地區50％。但議會認為缺乏誘因，刪除容積獎勵上限，回歸各都市計畫土地使用分區管制要點，若在捷運300公尺以內，容積獎勵最高可達100％，全案牴觸中央法規，更是全國首例，引發議論。

未料一波未平、一波又起，新北市政會議前天通過「都市計畫法新北市施行細則」部分條文，拿掉15個開發區的容積獎勵上限，回歸土管規定，全案免送議會直接送內政部核備，同樣因牴觸法規，引起外界質疑。

上限規範 影響極大

城鄉局綜合規劃科長李擇仁指出，整體開發區並非沒有容積獎勵上限，而是回歸各區的土地使用分區管制要點，各分區有各自的上限；整體開發區早期規畫時，地主依據當時土地使用管制分區的容積獎勵估算成本，若受上限規範，民眾配回土地恐大幅縮水。

他以新莊北側知識產業園區為例，中央法規容積加容移最高50％，但若回歸管制要點可達80％；三重仁義街新舊法規都是50％，但光土管容獎就能達50％，不用再買容移，兩者差異甚大。

(中國時報)

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