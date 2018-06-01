就服處幫白木屋員工 找工作

2018年06月01日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

白木屋蛋糕熄燈在昨天全面歇業，業者通報桃園市政府就業服務處，資遣員工共125人，就服處已於5月25日提前辦理失業給付說明，且協助員工就業轉介工作，將於6月15日辦理專案徵才，邀請超過10家企業釋出逾300個職缺，鼓勵大家再回職場。

桃園通報125人資遣

市府勞動局表示，白木屋員工因非自願離職，符合就業保險失業給付請領條件，最長可領6個月。若資遣員工已滿45歲或是身心障礙者，最長則可領9個月。員工私下表示，自己做好心理調適，畢竟在大公司工作過，找相關餐飲工作應該比較有利，不至於太悲觀，但想盡快找到工作。

中壢15日辦專案徵才

中壢就業中心站長黃雅芬表示，為避免資遣事件造成員工個人及家庭經濟重大影響，就服處將於6月15日上午9時至11時30分，於中壢就業中心舉行專案徵才活動，有南僑油脂、健鼎科技、日月光半導體、福比股份有限公司、乖乖、復興空廚等共10家廠商，提供麵包技術員、生產助理員、物流作業人員、設備助理工程師等職缺，平均起薪2萬6000元，最高薪資達5萬5000元。

黃雅芬說，不少員工已有個人規畫，廠商端也給予相關協助，就業中心主動通知被資遣員工，依個人需求現場投遞履歷面試，還有職業訓練課程、失業給付請領等資源，協助被資遣員工盡快重返職場或培養第二專長。

(中國時報)