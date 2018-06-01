海鮮退冰縮水73％ 買心酸

市議員張雅旻拿出包冰和退冰的海鮮比較，包冰率達73％，退冰實物不到30％。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

冷凍海鮮偷斤減兩？市議員張雅旻昨日質詢時拿出包冰和退冰的海鮮比較，原本重量654公克的海鮮，退冰後淨重僅剩135公克，冰塊占了73％，質疑水產品包冰過多、標示不實。台中市食安處表示，依《食安法》規定，水產品應標示退冰後「淨重」，若不符規定，可開罰4萬至400萬元。

看不到水產 只看到冰塊

張雅旻拿著冷凍水產品詢問台中市副市長林依瑩，「看得到海鮮？還是只看到滿滿的冰塊？」林依瑩答覆，市售水產品「包冰」屬合法加工行為，目的為凍結食品在冷藏中。

「魚肉怎麼縮水了！」張雅旻以與友人聚餐經驗指出，點了最愛的海鮮火鍋，魚蝦蟹蚵滿滿一桌，眾人邊聊邊將魚片放進湯裡，才涮不到幾分鐘，筷子竟然撈不到魚肉。

該標出淨重 違者重罰

她端詳整盤魚，原來包著冰，冰遇熱溶化，魚片變超迷你。為了解水產品包冰問題，張雅旻在大賣場採買7種水產品，從冷凍、解凍逐一秤重，發現市售水產品退冰後嚴重「瘦身」，以蟹管肉為例，包冰率高達73％，質疑消費者不知是買冰還是買海鮮？

食安處表示，包冰為合法加工行為，避免食品變質，針對水產品「包冰率」因各類產品不同，現行法規並未明確規範；但《食安法》規定水產品應標示退冰後「淨重」，若不符規定，可罰4萬至400萬元。

市府強調，今年共抽驗61件水產魚類，檢驗動物用藥及重金屬，皆未有檢出不合格，除例行抽樣檢驗，將成立專案小組，針對包冰水產品的製造端及販售端的產品標示做進一步稽查，以保障消費者權益。

(中國時報)

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