民進黨員退黨參選 鄉鎮發酵

2018年06月01日 04:11 中國時報 林和生 、 潘建志 、 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

前副總統呂秀蓮日前透過聲明批評民進黨失去黨德和黨魂，「與其痛苦留下，不如歸去」，可能退黨的效應也在屏東發酵，擁有15年黨齡、曾任2屆全國黨代表的古佳川就率先發難，冒著恐遭退黨風險，決定參選長治鄉長，他更透露，屏東33鄉鎮傳聞就有6人將脫黨參選鄉鎮長，茶壺裡的風暴似乎越演越烈。

屏東恐有一群人出走

「已經有被退黨心理準備」現任長治鄉民代表古佳川指出，自己2003年加入民進黨，與黨內同志共同打拚，一起走過黨最低潮的時刻。古佳川強調，若只有1、2個人，外界可以批評他們輸不起，但當是「一群人」的時候，黨中央應該反思，到底問題出在哪裡？

面對初選失利、枋山鄉長洪啟能說，「我百分之一千去登記」，他說，反正我不退、黨部也會幫我退，他認為自己沒有違法、違紀，且對鄉親還有服務的義務，因此堅持參選到底。

車城鄉首位女鄉長張春桂則選擇「脫黨參選」，她委婉的說，考量地方和諧，她並沒有參與初選，不過服務人民的熱忱並沒有消失，所以決定用此方式參選。

主委籲遵守遊戲規則

擔任潮州鎮民代表、擁有13年黨齡的潘素霞說，這次黨內初選疑雲重重，廢票高達1/3，如此制度如何讓人信服？雖然退黨讓她難過，但為了潮州仍做此決定。

民進黨屏東縣黨部主委李清聖坦言，必須等到登記後才能評估是否影響選情，但也呼籲黨內同志能照著黨的規定走。

(中國時報)