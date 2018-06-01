史上最難抽公宅 入住就漏水

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中國時報
／台北報導

中籤僅率僅4.73％的北市健康公宅，被稱為「史上最難抽公宅」，5月開放入住，沒想到有住戶入住僅2周，就發現陽台屋頂漏水，造成新買洗衣機、冷氣機受損，氣得把照片PO上PTT，直呼「很倒楣」。都發局昨日坦言有漏水一事，初步研判是植栽灑水系統出問題，已派人緊急處理，會再與住戶商討賠償問題。

位於北市健康路的健康公宅吸引8549位民眾申請，經抽籤產生507戶入住戶，不少人抽到時認為幸運。有住戶5月30日於PPT發文表示，原本很慶幸可以入住，沒想到下班回家聽到陽台傳來滴水聲，查看發現陽台屋頂漏水，剛買的冷氣戶外機、洗衣機都遭殃，超級崩潰。

都發局表示，追查發現是五樓露台植栽灑水系統給水管接合處滲漏，導致發生漏水，昨已派員止水、除水，並逐戶清查是否有類似狀況，至於造成住戶財物損失，會再與住戶協調賠償事宜。

北市府持續推動興建公共住宅，都發局昨向北市都市計畫委員會報告中山區培英公宅，當地陳情民眾質疑土地變更合法性，痛批市府亂來，居民陳春生指出，當初市府徵收土地是市場用地，市府無權利隨意變更，若可以隨時更改的話，那民眾是不是也可以申請變更為「妓女戶！」

即便居民一致表達反對，但多數委員支持都發局提案，都委會主席、副市長林欽榮裁示，都發局應再與居民溝通，下次會議再討論；居民不滿會議沒結果，會後聚集會議室外要求林欽榮給交代，但林從另扇門離開沒回應。

(中國時報)

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