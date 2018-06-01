八里汙水廠機具妥善率 不到2成

2018年06月01日 04:11 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員何博文、鄭宇恩昨前往八里汙水廠會勘，確認32台初沉池的刮泥機僅剩8台能運作，曝氣沉砂池8池有6池沒運轉，妥善率低到不到2成，2人批評汙水去除率低「事出必有因」，北市府衛工處應盡速改善，不該放任汙水亂流，還狡辯合乎標準。

何博文、鄭宇恩表示八里汙水廠是大台北地區汙水系統的最後一站，處理大台北640萬人口的汙水，政府年花上百億接管汙水，但最後一個處理汙水的關卡，機具妥善率竟不到2成，難怪去年至今汙水廠屢次因海放汙水超標，遭新北市環保局多次開罰。

何博文說，八里汙水廠今年3月報告指出，機具約有9成妥善率，經新北市水利局糾正後，後續妥善率降到2成。昨天會同專家會勘，發現汙水廠內大部分機台多已毀損閒置，包括32台初沉池中，僅有8台能使用，曝氣沉砂池也由8池壞到僅剩2池，妥善率根本不到2成，應盡快修繕。

鄭宇恩說，北市衛工處雖澄清，八里汙水廠放流水均符合國家海洋放流水水質標準，但新北市環保局從去年4月起至今，已查獲汙水廠有5次放流水的水質超標，北市衛工處身為政府部門，應善盡監督責、不該帶頭違法。

八里汙水廠則表示，經昨天會勘後，已把需要整修機具報告匯整給台北市衛工處，未來將提升機具妥善率、提升放流水的水質合格標準。

(中國時報)