國民黨青工會愛台不斷電 路跑到中部

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左圖右四）與立委顏寬恒（左圖左三）帶領黨籍議員參選人參加「愛台不斷電」路跑（林欣儀攝）。王惠美等黨籍5合1選舉參選人也齊聚員林火車站造勢（右圖）。（鐘武達攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

國民黨全國青工總會發起「愛台不斷電、青年護台灣」接力路跑，5月31日上午沿著西螺大橋從雲林交棒進入彰化縣，國民黨彰化縣長參選人王惠美與5合1選舉的黨籍參選人在下午齊聚員林火車聯合造勢；傍晚5點半，由南投代表將「反核食、反空汙及愛台灣」理念書交給台中市長參選人盧秀燕，高喊「盧秀燕，凍蒜！」。

王惠美指出，「愛台不斷電」路跑，主要訴求「 食安」與「空汙」，這是台灣人民每天都在經歷的切身之痛，也說出大家的心聲。民進黨在野時口口聲聲說「食安優先」，上任後卻是「食安不見」。

王惠美說，彰化堪稱是「空汙重災區」，在北邊的中火與南邊六輕夾擊下，經常烏雲罩頂，未來隨著蔡政府的能源轉型，火力全開的問題會越來越嚴重，她將提出打擊空汙的政策主張，要讓彰化找回過去的藍天。

彰化縣政府表示，中火及麥寮石化都是國民黨主政時的產物，魏明谷擔任縣長以來，優先為縣民健康把關，所有回饋金皆用於各項公衛，也向中央喊話修改空汙法，提高回饋比例，治本之道是推動綠色能源，將中火停機。

盧秀燕傍晚也參加「愛台不斷電」路跑，她以母雞帶小雞的姿態，與黨籍立委顏寬恒一同帶領議員參選人向前跑，沿途並高喊「台中加油！」、「盧秀燕，凍蒜！」。

(中國時報)

兆笙停業 訂金餐券全泡湯 行動餐車送愛 長輩樂吃烤肉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。