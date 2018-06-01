國民黨青工會愛台不斷電 路跑到中部

2018年06月01日 04:11 中國時報 鐘武達 、 林欣儀 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨全國青工總會發起「愛台不斷電、青年護台灣」接力路跑，5月31日上午沿著西螺大橋從雲林交棒進入彰化縣，國民黨彰化縣長參選人王惠美與5合1選舉的黨籍參選人在下午齊聚員林火車聯合造勢；傍晚5點半，由南投代表將「反核食、反空汙及愛台灣」理念書交給台中市長參選人盧秀燕，高喊「盧秀燕，凍蒜！」。

王惠美指出，「愛台不斷電」路跑，主要訴求「 食安」與「空汙」，這是台灣人民每天都在經歷的切身之痛，也說出大家的心聲。民進黨在野時口口聲聲說「食安優先」，上任後卻是「食安不見」。

王惠美說，彰化堪稱是「空汙重災區」，在北邊的中火與南邊六輕夾擊下，經常烏雲罩頂，未來隨著蔡政府的能源轉型，火力全開的問題會越來越嚴重，她將提出打擊空汙的政策主張，要讓彰化找回過去的藍天。

彰化縣政府表示，中火及麥寮石化都是國民黨主政時的產物，魏明谷擔任縣長以來，優先為縣民健康把關，所有回饋金皆用於各項公衛，也向中央喊話修改空汙法，提高回饋比例，治本之道是推動綠色能源，將中火停機。

盧秀燕傍晚也參加「愛台不斷電」路跑，她以母雞帶小雞的姿態，與黨籍立委顏寬恒一同帶領議員參選人向前跑，沿途並高喊「台中加油！」、「盧秀燕，凍蒜！」。

(中國時報)