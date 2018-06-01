台東農產價崩 縣府忙找通路

農產品價格崩盤，台東縣議會副議長陳宏宗希望縣府即刻協助打通銷往大陸的通路。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

香蕉、鳳梨價格崩盤，台東縣議會議長饒慶鈴、副議長陳宏宗31日為農民請命，希望縣府協助打開中國大陸通路，縣長黃健庭在第一時間與對岸取得聯繫，並於1日即刻前往大陸，北京國台辦獲知後隨即給予正面回應，縣府農業處已請農會統計產量，為農民解決燃眉之急。

饒慶鈴、陳宏宗昨天關心農產品價格崩盤問題，陳宏宗說，現在香蕉產地價每公斤只剩5、6元，鳳梨也只有6、7元，農民血本無歸，過去如果農產品滯銷，對岸只要一開口，就可以賣過去，「所以共產黨最好」，如今兩岸關係急凍，通路斷了，農民只能眼睜睜看著價格下跌，希望黃健庭盡快打通管道火速搶救農民。

「台東應該還有機會」，黃健庭透露，有西部的盤商來台東拿鳳梨的產銷履歷，以方便銷售到對岸，表示對岸還認定台東是「友善地區」，黃健庭隨後也跟對岸取得聯繫，並於1日啟程到大陸，帶頭幫農民賣水果。

「意識型態先擺一邊，老百姓的生活比較重要」，陳宏宗說，台灣藍、綠兩黨一直爭吵不休，不知道農民的悲哀在哪裡，他問：「哪個黨對農民最好」？答案是「共產黨」，因為對岸獲知台灣農產品價格不好，已經要開始收購。

農業處長許瑞貴表示，目前包括廣州、深圳也都對銷售台東的鳳梨、香蕉有善意回應，將由農會統計需求量，並盡快進行相關程序。

(中國時報)

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